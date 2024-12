Altona sammelt Vorschläge für schöneren Elbwanderweg Stand: 02.12.2024 16:58 Uhr Der Hamburger Elbwanderweg vom Fischmarkt bis nach Rissen soll attraktiver werden. Das plant das Bezirksamt Altona und ruft deshalb zu einer Bürgerbeteiligung auf.

Insgesamt 16 Kilometer ist der Fußweg am Elbufer lang - an vielen Stellen verläuft er oben auf dem Geestrücken, teils aber auch unten am Strand entlang. Und er ist beliebt, nur der Weg um die Außenalster zählt mehr Spaziergänger und -gängerinnen. Dennoch gibt es viele Hamburgerinnen und Hamburger, die den Elbwanderweg noch nicht kennen.

Jede Meinung zum Elbwanderweg ist gefragt

Genau das möchte das Bezirksamt Altona nun ändern und einzelne Abschnitte sanieren. "Der Wanderweg hat auch Schwachstellen und ist teilweise in schlechtem Zustand - etwa nach Sturmfluten. Es kommt häufig zu Konflikten zwischen verschiedenen Nutzergruppen, und es fehlt eine gute Orientierung", heißt es in einem Schreiben. Ab Donnerstag ist fünf Wochen lang die Meinung aller gefragt: Welcher Abschnitt soll zuerst saniert werden? Welcher soll bleiben wie er ist? Braucht es neue Ruhezonen, Spielplätze oder Aussichtspunkte?

Konzept soll im Sommer vorliegen

Im kommenden Sommer soll ein Konzept vorliegen, das ab 2026 Schritt für Schritt umgesetzt werden soll. Das ist zumindest der Plan, der hoffentlich in die Tat umgesetzt wird. Denn in Rissen wartet der abgerutschte und gesperrte Elbwanderweg, der sogenannte Otto-Schokoll-Höhenweg seit nun schon acht Jahren auf seine Sanierung.

