Stand: 26.04.2025 14:16 Uhr Altona: Fett-Explosion in Asia-Restaurant - ein Verletzter

Eine Fett-Explosion in einem Asia-Restaurant hat am Sonnabend für einen größeren Feuerwehreinsatz in Altona gesorgt. Ein Küchenmitarbeiter kam mit Verbrennungen ins Krankenhaus. Da sich das Feuer schnell ausbreitete, musste eine darüberliegende Wohnung in der Altonaer Poststraße evakuiert werden. Die Wohnung wurde so schwer beschädigt, dass sie vorerst nicht mehr bewohnbar ist.

