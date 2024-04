Hamburg: Ausschreibung für Sanierung des Alten Elbparks startet Stand: 13.04.2024 10:48 Uhr Das Bismarck-Denkmal ist saniert. Jetzt ist der Alte Elbpark dran, in dem das bekannte Denkmal steht. Der Bezirk Hamburg-Mitte hat den Auftrag für die Arbeiten öffentlich ausgeschrieben. Offenbar sollen viele Ideen von Anwohnenden umgesetzt werden.

Sportanlagen, neue Wege und mehr Licht: Der Alte Elbpark soll zum Quartierstreffpunkt werden. In einem "Streetpark" genannten Bereich sind ein Sportfeld, eine Basketball-Fläche, Sportgeräte und eine Parkour-Anlage geplant. Viele Wege werden instandgesetzt und bepflanzte Bereiche werden erneuert.

Seewartenstraße wird verengt

Auch die Seewartenstraße, die den Park durchkreuzt, wird umgebaut. Dort soll die Fahrbahn für einen Übergang verengt werden. In und um den Park werden außerdem Kabel für die Beleuchtung verlegt. Die Ausschreibung des Bezirks läuft noch bis Mai. Gleich nach der Vergabe sollen die Bauarbeiten dann aber losgehen.

Fertigstellung bis Frühjahr 2025

Schon kommendes Frühjahr soll der Alte Elbpark dann in neuem Glanz erstrahlen. Viele der Neuerungen haben Menschen aus der Nachbarschaft des Parks vorgeschlagen. Sie mussten lange auf die Umsetzung ihrer Ideen warten. Den letzten Workshop dazu gab es vor 5 Jahren. Am kommenden Dienstag will der Bezirk in der Stadtteilkonferenz Neustadt über den aktuellen Planungsstand informieren.

