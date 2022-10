Allermöhe: Hamburger Feuerwehr löscht Brand in Lagerhalle

Stand: 30.10.2022 12:50 Uhr

In Hamburg-Allermöhe ist in der Nacht zu Sonntag ein Feuer in der Lagerhalle eines Schmuckherstellers ausgebrochen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis zum Mittag.