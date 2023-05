Aktionen für Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in Hamburg

Stand: 05.05.2023 17:58 Uhr

Zum europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gab es am Freitag eine Streetart-Aktion in der Hamburger Innenstadt. Zudem wurde ein Brandbrief an die Sozialbehörde versendet.