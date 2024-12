Hamburger AfD-Politikerin Petersen vor Aberkennung ihrer Mandate Stand: 11.12.2024 11:02 Uhr Der Verfassungs- und Bezirksausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft befasst sich am Mittwoch mit einer möglichen Aberkennung der Bezirks- und Bürgerschaftsmandate von Olga Petersen.

Die AfD-Politikerin ist seit Monaten nicht mehr in der Bürgerschaft und der Bezirksversammlung Harburg aufgetaucht. Bereits im Mai war sie aus der AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft ausgeschlossen worden, nachdem sie sich bei einer Russland-Reise nicht an Absprachen gehalten haben soll und sich politisch zu den dortigen Wahlen geäußert hatte.

Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, gehe aus einem Schreiben von Landeswahlleiter Oliver Rudolf hervor, dass die 42-Jährige keinen Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Hamburg mehr habe. Das habe die Vorprüfung eines Antrags auf Verlust des Mandats ergeben. Die gesetzlich vorgeschriebenen Wählbarkeitsvoraussetzungen seien bei Petersen dadurch weggefallen, heißt es in dem Schreiben, über das am Mittwoch der Verfassungs- und Bezirksausschuss beraten wird.

Mehr als 4.000 Euro Diäten

Als Abgeordnete der Bürgerschaft erhält Petersen derzeit eine Diät von 4.448 Euro im Monat. Hinzu kommen weitere Leistungen, etwa eine allgemeine Kostenpauschale in Höhe von 1.000 Euro und 40 Euro Sitzungsgeld pro Bürgerschaftssitzung.

Da in der Harburger Bezirksversammlung, in die Petersen im Juni gewählt worden war, die gleichen Voraussetzungen gelten, könnte die Politikerin auch dieses Mandat verlieren.

