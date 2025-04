Stand: 26.04.2025 09:54 Uhr Abschiedsparty im Kreativzentrum JUPITER an der Mönckebergstraße

Im früheren Karstadt-Sport-Haus in der Innenstadt ist seit drei Jahren das Kreativzentrum JUPITER untergebracht - Sonnabend feiert es Abschied. Den ganzen Tag über gibt es Aktionen - die Dachterrasse hat geöffnet und in der Bar läuft bis 3 Uhr früh Musik. Außerdem findet vor dem JUPITER ein Straßenfest statt. Am Mittwoch schließt es endgültig. Die Haus-Eigentümer haben sich auf NDR-Nachfrage nicht zu ihren künftigen Plänen für das Gebäude geäußert.