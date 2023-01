"Abendblatt"-Empfang: Prominenz im Hotel "Vier Jahreszeiten" Stand: 11.01.2023 16:57 Uhr Mit Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport hat am Mittwochvormittag der traditionelle Neujahrsempfang des "Hamburger Abendblatts" stattgefunden - nach einer Zwangspause durch Corona wieder in Präsenz.

Zum ersten Mal fand der Empfang nicht im Hotel "Atlantic", sondern im Hotel "Vier Jahreszeiten" statt. Rund 750 Gäste waren geladen. Dabei waren fast alle wichtigen Hamburger Politikerinnen und Politiker aus Regierung und Opposition, darunter der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne). Aus Kiel war der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) angereist. Auch Erzbischof Stefan Heße und Schlagersängerin Vicky Leandros waren unter den Gästen.

Haider: Viele Veränderungen durch Krieg in der Ukraine

Der "Abendblatt"-Chefredakteur Lars Haider erinnerte daran, dass sich 2022 viel verändert habe - vor allem durch den Ukraine-Krieg: "Die Ukrainerinnen und Ukrainer tun mir unendlich leid, und es ist mir manchmal unangenehm, dass wir in Deutschland so viel über die Folgen des Krieges für uns sprechen."

In seiner Rede kündigte Haider auch an, dass das "Abendblatt" in diesem Jahr 75 Jahre alt wird - und einige Überraschungen zum Jubiläum geplant seien.

