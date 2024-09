ADAC Sommer-Staubilanz: 25 Prozent mehr Staus in Hamburg Stand: 06.09.2024 06:21 Uhr So viel Stau war lange nicht mehr auf Hamburgs Autobahnen. Der ADAC hat eine Zunahme um ein Viertel ermittelt. Dafür analysierte der Automobilclub den Verkehr in den Sommerferien von Ende Juni bis zum August.

Rechnet man alle Sommerstaus auf Hamburgs Autobahnen zusammen, kommt man demnach auf fast 4.300 Kilometer - gut 25 Prozent mehr als im Vorjahr. Die meisten Staus - nämlich 540 - durchlitten die Autofahrerinnen und Autofahrer den Angaben zufolge auf der A1. Christoph Tietgen vom ADAC Hansa sagte: "Immer an der gleichen Stelle. Angefangen von Hamburg-Ost - entweder ging es runter bis zum bis Maschener Kreuz oder bis zum Horster Dreieck. Das war der Bereich, der am staugeplagtesten war. Hier gab es die längsten Staus." Den längsten gab es laut ADAC am Sonntag, den 18. August, mit 23 Kilometern Länge.

Lange Staus auch auf der A7 am Elbtunnel

Und doch bleibt die A7 der Staukönig, dank der Baustellen beidseits des Elbtunnels. Im Durchschnitt waren die Staus dort länger. Tietgen: "Denn hier stand der Verkehr auf einer Länge von 1.466 Kilometern, hier musste man richtig viele Geduld im Sommer aufbringen."

Das Fazit des ADAC: Der Urlaub mit dem Auto liegt weiter voll im Trend.

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Straßenverkehr