A7 und Elbtunnel in Hamburg seit Montagmorgen wieder offen Stand: 31.03.2025 06:57 Uhr Die A7 in Hamburg war über das vergangene Wochenende voll gesperrt. Das Teilstück zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld ist seit Montagmorgen in beiden Richtungen wieder befahrbar.

Für Autofahrerinnen und Autofahrer gab es wegen der Sperrung erhebliche Einschränkungen. Auch der Elbtunnel war betroffen. Auf den Ausweichstrecken, zum Beispiel auf der A1, herrschte am Wochenende teilweise stockender Verkehr.

Laut Autobahn GmbH war die Sperrung nötig, weil erneut mehrere Verkehrszeichenbrücken eingebaut wurden. Außerdem wurde der Verkehrsrechner im Elbtunnel mit einer neuen Software ausgestattet.

A7 wird auf acht Spuren verbreitert

Hintergrund der Bauarbeiten ist der Ausbau der A7 in Hamburg auf acht Spuren. Im vergangenen Jahr gab es bereits sechs Vollsperrungen. Laut der Autobahn GmbH gehen die Arbeiten im Bereich der K20 Hochstraße Elbmarsch sehr gut voran. Der Elbtunnel soll in diesem Jahr gleich an zehn Wochenenden für Bauarbeiten gesperrt werden

