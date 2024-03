A7 in Hamburg wird an März-Wochenende Richtung Süden gesperrt werden

Stand: 28.02.2024 17:32 Uhr

Wegen einer Asphaltreparatur muss die Autobahn 7 in Hamburg ein ganzes Wochenende lang in Richtung Süden voll gesperrt werden. Die Sperrung soll vom 8. März um 20 Uhr bis zum 11. März um 5 Uhr dauern, wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH Nord am Mittwoch mitteilte.