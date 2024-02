A7 in Hamburg rund um den Elbtunnel am Wochenende gesperrt Stand: 14.02.2024 11:02 Uhr Wegen Bauarbeiten am künftigen Autobahnkreuz Hamburg-Hafen wird am Wochenende die A7 inklusive des Elbtunnels voll gesperrt. Von Freitagabend um 22 Uhr bis Montagmorgen um 5 Uhr werde die Autobahn zwischen Hamburg-Heimfeld und -Volkspark nicht befahrbar sein, teilte die Autobahn GmbH Nord mit.

Die Anschlussstellen Hamburg-Volkspark, -Othmarschen, -Waltershof, -Hausbruch und -Heimfeld werden am 16. Februar bereits ab 21 Uhr geschlossen. Die Autobahn GmbH Nord empfiehlt für den überregionalen Verkehr eine Umleitung über die A1, A21 und B205. Autofahrerinnen und Autofahrer, die aus dem Süden kommen, sollen ab dem Buchholzer Dreieck oder dem Maschener Kreuz auf die A1 fahren. Von dort aus geht es über die A21 und die B205 zurück auf die A7. Wer aus dem Norden kommt, soll an der Anschlussstelle Neumünster-Süd auf die B205 fahren und von dort der Umleitung über die A21 und A1 folgen. Innerstädtisch sollten Autofahrerinnen und Autofahrer entweder eine Route über die Elbbrücken oder die B5 nutzen, die in Hamburg-Billstedt die A1 kreuzt. Auch über die A24 und den Horner Kreisel ist ein Ausweichen möglich.

A26 wird an die A7 angebunden

Hintergrund der Sperrung ist die geplante Anbindung der A26 an die A7. Die Projektgesellschaft Deges plant, eine Verbindungsrampe für die A26-West zur A7 zu errichten. Außerdem soll eine Verkehrszeichenbrücke, also eine Brücke ausschließlich für Schilder, über beide Richtungsfahrbahnen der A7 eingesetzt werden.

Südlich des Elbtunnels wird die Autobahn von sechs auf acht Spuren verbreitert. Bis 2026 entsteht zunächst ein Autobahndreieck, das später mit dem Bau der A26-Ost zum Kreuz Hamburg-Hafen ausgebaut werden soll. Die A26 geht bereits bis zur Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Hamburg. Die A26-Ost soll die A7 mit der A1 bei Hamburg-Stillhorn verbinden.

