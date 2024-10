A7 in Hamburg am Wochenende rund um den Elbtunnel gesperrt Stand: 10.10.2024 18:24 Uhr Am Wochenende wird die Autobahn 7 in Hamburg zwischen den Anschlusstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen wieder voll gesperrt. Autofahrerinnen und -fahrer müssen sich auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen.

Im Rahmen des Projektes der Hochstraße Elbmarsch gibt es erneut Bauarbeiten. Unter anderem wird die A7 von sechs auf acht Fahrstreifen erweitert. Laut Autobahn GmbH werden Verkehrszeichenbrücken montierte, es gibt Asphaltierungsarbeiten und am Verkehrsrechner im Elbtunnel muss die Software angepasst werden.

Elbtunnel voll gesperrt

Die Vollsperrung zwischen den Anschlusstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen beginnt am Freitag, dem 11. Oktober, ab 22 Uhr und dauert bis Montag, den 14. Oktober, um 5 Uhr. In diesem Zeitraum ist die A7 also voll gesperrt - und zwar inklusive des Elbtunnels. Die Sperrungen der Anschlussstellen Hamburg-Stellingen, Hamburg-Volkspark, Hamburg-Bahrenfeld, Hamburg-Othmarschen, Hamburg-Waltershof und Hamburg-Heimfeld beginnen bereits am Freitagabend ab 21 Uhr.

Umleitungen empfohlen

Für Autofahrerinnen und -fahrer bedeutet die Sperrung eine erhöhte Staugefahr. Es wird eine großflächige Umleitung über die A1, A21 und B205 geben:

Richtung Flensburg können Autofahrerinnen und -fahrer ab dem Buchholzer Dreieck und dem Horster Dreieck auf der A1 bleiben, dann die Umleitung über die A21 und B205 nehmen oder in Richtung Hamburger Innenstadt von der A1 über die Elbbrücken und die B4 fahren.

Richtung Flensburg mit dem Ziel Hamburger Innenstadt soll die Abfahrt an der Anschlussstelle Hamburg-Heimfeld der Bedarfsumleitung U7 folgend über die B73 und B75 genutzt werden.

Hafenverkehre aus Richtung Hannover kommend können ab Hamburg-Heimfeld die Bedarfsumleitung Richtung Hafen nehmen. Aus Richtung Hafen kann die Auffahrt Richtung Süden an der Anschlussstelle Waltershof genutzt werden.

Wer in Richtung Hannover fahren will, kann an der Anschlussstelle Hamburg-Stellingen abfahren und dann die Umleitung über die Kieler Straße und den Eimsbütteler Marktplatz Richtung Elbbrücken nehmen.

