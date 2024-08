Stand: 02.08.2024 17:48 Uhr A7 in Hamburg: Vollsperrung für 31 Stunden Ende September

Ende September wird die Autobahn 7 in Hamburg wieder voll gesperrt - für insgesamt 31 Stunden. Die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Heimfeld beginnt am 27. September abends. Hintergrund ist die achtspurige Erweiterung der A7 und der Bau eines neuen Lärmschutztunnels in Altona. An dem Wochenende im September sollen Behelfsbrücken errichtet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.08.2024 | 18:00 Uhr