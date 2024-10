A7 in Hamburg: Einspurige Sperrung aufgehoben Stand: 28.10.2024 06:07 Uhr Wegen Brückenbauarbeiten an der A7 in Hamburg drohen war von Freitagabend bis Montagmorgen eine Spur zwischen dem Südportal des Elbtunnels und der Anschlussstelle Bahrenfeld gesperrt. Nun ist die Sperrung aufgehoben.

An einer S-Bahnbrücke mussten die beiden Widerlager, die die Brücke halten, ausgetauscht werden. Für die Arbeiten musste der Hauptfahrstreifen in Richtung Flensburg zwischen dem Südportal des Elbtunnels und der Anschlussstelle Bahrenfeld gesperrt werden. Die Sperrung begann am Freitagabend um 22 Uhr und dauerte bis Montag an. 55 Stunden lang waren nur zwei der drei Fahrstreifen befahrbar.

S-Bahnverkehr der Linie 1 in Hamburg auch betroffen

Seit Beginn der Hamburger Herbstferien am vergangenen Sonnabend ist bereits die S-Bahnlinie S1, die über die Brücke verläuft, unterbrochen. Fahrgäste müssen noch bis zum Ende der Ferien am 3. November auf Ersatzbusse umsteigen. Die Busse pendeln zwischen den Stationen Othmarschen und Bahrenfeld.

