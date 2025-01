A7 in Hamburg: Autobahn-Ausfahrt Bahrenfeld ab Ende Februar dicht Stand: 28.01.2025 17:50 Uhr Der Bau des neuen Autobahndeckels über der A7 in Hamburg-Altona schreitet voran. Immer wieder gibt es im Zuge der Bauarbeiten Behinderungen und Sperrungen. Die Ausfahrt Hamburg-Bahrenfeld wird nun sogar für fast zwei Jahre komplett dicht gemacht.

Es geht um die A7-Ausfahrt in Richtung Süden. Sie wird ab dem 28. Februar um 22 Uhr gesperrt, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte.

Hamburg-Bahrenfeld: Ausfahrt bis Anfang 2027 gesperrt

Die Ausfahrt soll den Angaben zufolge künftig komplett in den Lärmschutztunnel integriert werden. Die Sperrung wird voraussichtlich bis Anfang 2027 dauern. Dann soll auch die erste Tunnelröhre in Höhe Altona fertig sein.

Ausweichempfehlung: Über Hamburg-Volkspark nach Altona

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen über die Ausfahrt Hamburg-Volkspark ausweichen. Je nach Fahrtziel empfiehlt die Autobahn GmbH ab der Schnackenburgallee die Strecke über Farnhornweg, Elbgaustraße und Rugenbarg in Richtung Altona-West und Wedel sowie die Route über den Bornkampsweg in Richtung Altona-Ost. Entlang den Strecken sollen entsprechende Hinweisschilder aufgestellt werden.

A7-Auffahrt Richtung Süden über Rampe

Bereits seit November vergangenen Jahres können Autofahrerinnen und Autofahrer in Richtung Süden nicht mehr in Hamburg-Bahrenfeld auf die A7 auffahren. Stattdessen werden sie über ein Provisorium umgeleitet. Die etwa ein Kilometer lange Rampe verläuft von der Anschlusstelle Hamburg-Bahrenfeld entlang der A7, dann über eine Brücke und über die Baurstraße bis zur Auffahrt Hamburg-Othmarschen. Die Baurstraße wurde dafür Richtung Süden in eine Einbahnstraße verwandelt.

