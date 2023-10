24-Jähriger vor Shisha-Bar in Sasel erschossen Stand: 02.10.2023 11:51 Uhr Ein 24-Jähriger Mann ist am Sonntagabend vor einer Shisha-Bar in Sasel erschossen worden. Die Hamburger Polizei nahm vier Tatverdächtige vorläufig fest.

In der Shisha-Bar an der Saseler Chaussee waren am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr noch einige Gäste, als vor der Tür plötzlich Schüsse fielen. Ein Augenzeuge sagte, er habe mindestens fünf Schüsse kurz nacheinander gehört und erst an Böller gedacht. Anwohnerinnen und Anwohner alarmierten die Polizei. Kurz darauf fanden die Einsatzkräfte einen Mann mit Schussverletzungen auf der vierspurigen Straße vor der Bar. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen starb der 24-Jährige noch auf der Straße.

Polizei stoppt Auto mit Tatverdächtigen

Innerhalb kurzer Zeit war ein Großaufgebot der Polizei vor Ort. Nicht weit vom Tatort entfernt stoppten die Beamtinnen und Beamten ein Auto mit vier tatverdächtigen Männern. Alle wurden vorläufig festgenommen. Den Tatverdächtigen wurden am Straßenrand Papiertüten über die Hände gezogen, um Spuren zu sichern. Ob sie wirklich etwas mit den Schüssen zu tun haben, ist noch unklar. Mehrere Zeuginnen und Zeugen, die die Schüsse aus nächster Nähe mitansehen mussten, wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Streit in der Shisha-Bar?

Zu den Hintergründen ist bislang nicht viel bekannt. Reporterinnen und Reporter vor Ort sprachen von einem Streit in der Shisha-Bar, wie NDR 90,3 berichtete. Anwohnerinnen und Anwohner sagten, das Gebäude an der Saseler Chaussee habe längere Zeit leergestanden, die Shisha-Bar sei erst vor Kurzem eröffnet worden.

Mordkommission ermittelt

Der Vorfall reiht sich ein in eine ganze Kette von Schießereien in verschiedenen Hamburger Stadtteilen, bei denen es oft um Auseinandersetzungen im Drogenmilieu ging. Dort fänden offenbar seit Längerem Verteilungskämpfe statt, heißt es von der Polizei. Allein im letzten Jahr gab es rund zehn Schießereien. Ob es auch in diesem Fall um Drogen ging, ermittelt jetzt die Mordkommission.

Die Polizei Hamburg bittet Zeuginnen oder Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich beim Hinweistelefon unter 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

