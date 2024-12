17-Jähriger stirbt nach Messerangriff in Hamburg-Harburg Stand: 28.12.2024 06:41 Uhr In Hamburg-Harburg ist ein 17-jähriger Jugendlicher bei einer Messerstecherei ums Leben gekommen. Am Großmoordamm gerieten am späten Abend mehrere Personen in einen Streit, der eskalierte.

Der 17-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und konnte zunächst von Rettungskräften vor Ort wiederbelebt werden. Später starb er jedoch im Krankenhaus. Bei der Auseinandersetzung wurde zudem ein 34-jähriger Mann schwer und ein 19-Jähriger leicht verletzt.

Mordkommission ermittelt

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz und suchte in der Umgebung nach weiteren Beteiligten. Auch die Spurensicherung nahm in der Nacht ihre Arbeit am Tatort auf. Das SEK durchsuchte noch in der Nacht eine weitere Unterkunft für geflüchtete in Harburg. Die Hintergründe des Streits und der Täter sind bisher unklar, die Mordkommission ermittelt.

