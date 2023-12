1.200 Menschen bei Pro-Palästina-Demo in Hamburg Stand: 02.12.2023 20:15 Uhr Am Sonnabend sind laut Polizei 1.200 Menschen bei einer Pro-Palästina-Demonstration durch die Hamburger Innenstadt gezogen. Die zur Polizei gehörende Versammlungsbehörde hatte die Demo unter Auflagen genehmigt.

Unter dem Motto "Solidarität mit den Menschen in Palästina" versammelten sich die Demonstrierenden am Nachmittag zunächst auf dem Hachmannplatz vor dem Hamburger Hauptbahnhof. Von dort zogen sie durch die Innenstadt zum Sievekingplatz. Viele Demonstrierende schwenkten Palästina-Flaggen und hielten Plakate und Schilder in die Höhe.

Lautstarker Protest bleibt friedlich

Um Ausschreitungen zu verhindern, zeigte die Polizei rund um die Demo verstärkt Präsenz. Auch der Polizeihubschrauber "Libelle" war im Einsatz. Zudem begleiteten sprachkundige Einsatzkräfte die Demonstration. So sollte verhindert werden, dass gegen die Auflagen verstoßen wird. Verboten sind unter anderem Hetze gegen Israel und die Unterstützung der Hamas. Auf der Demo befahlen Polizisten einer Gruppe junger Frauen, ein Transparent mit einem verbotenen Protest-Slogan abzudecken, wie NDR 90,3 berichtete. Insgesamt blieb der lautstarke Protest friedlich.

AUDIO: Pro-Palästina-Demo zieht durch die Hamburger Innenstadt (1 Min) Pro-Palästina-Demo zieht durch die Hamburger Innenstadt (1 Min)

Spontane Pro-Palästina-Demos in Hamburg verboten

Noch immer sind in Hamburg pro-palästinensische Eil- und Spontan-Demonstrationen verboten. Als Eilproteste gelten Demos, die binnen 48 Stunden angemeldet werden. Das Verbot galt allerdings nicht für die Demo am Sonnabend.

Polizei: Demo war frühzeitig angemeldet

Auf Nachfrage von NDR 90,3 sagte ein Polizeisprecher: Der Veranstalter, eine Privatperson, kooperiere mit der Polizei und habe den Protest frühzeitig angemeldet und ausreichend Erfahrung als Demo-Veranstalter.

Solidaritätsbekundung im Nahost-Krieg

Hintergrund der Demo ist der Nahost-Krieg. Seit dem blutigen Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober und der israelischen Gegenoffensive gibt es immer wieder Solidaritätsbekundungen mit der einen oder der anderen Seite des Konflikts.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 02.12.2023 | 19:30 Uhr