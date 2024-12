Eure Spenden - eure Musikwünsche Stand: 03.12.2024 11:07 Uhr Am Freitag, 13. Dezember 2024, steigt unser großer Spendentag zu "Hand in Hand für Norddeutschland" - inklusive Musikwunsch-Marathon! Unterstützt Menschen, die einsam sind, indem ihr für die Bürgerstiftungen spendet.

"Hand in Hand für Norddeutschland" - so heißt unsere jährliche Benefizaktion. Das Motto der Programmaktion lautet in diesem Jahr: "Aus einsam wird gemeinsam". Das gespendete Geld kommt zu 100 Prozent Projekten zugute, die Menschen zusammenbringen.

N-JOY Spendenhotline: 08000 637 005

Partner der Aktion 2024 sind die Bürgerstiftungen in Niedersachen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen. Die Bürgerstiftungen schaffen und unterstützen Orte, an denen sich Menschen begegnen, sich gegenseitig helfen und ins Gespräch kommen können. Das sind Projekte wie Stadtteilbauernhöfe, gemeinsame Kochaktionen und Orte, an denen Menschen zum Beispiel trauern oder ihren ersten Schulabschluss nachholen können. Der NDR und die Bürgerstiftungen möchten gemeinsam dazu beitragen, Menschen aus der Einsamkeit zu holen und so den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken.

Hand in Hand für Norddeutschland: Am Spendentag erfüllen wir Musikwünsche

Am 13. Dezember 2024 ist es nun wieder so weit: Wir starten den großen "Hand in Hand für Norddeutschland"-Spendentag.

Und das heißt: Ruft ihr unsere Spendenhotline (0800 0 637 005) an und spendet etwas, dürft ihr euch einen Song wünschen und mit etwas Glück spielen wir ihn. Und es ist wirklich alles erlaubt, von "Bibi und Tina" bis "Durch den Monsun"!

Wir geben unser Bestes, so viele Musikwünsche wie möglich zu erfüllen. Versprechen können wir euch aber, dass unser Musikprogramm an diesem Tag wieder eine wilde Mischung wird!

Die N-JOY Spendenhotline

Ihr wollt die Aktion unterstützen und euch als Dankeschön einen Song wünschen? Dann ruft am 15. Dezember kostenlos an: 08000 637 005!

Natürlich könnt ihr auch schon vor dem Spendentag spenden. Alle Infos dazu gibt es auf dieser Seite.

