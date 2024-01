Stand: 30.10.2020 11:38 Uhr Patricia Batlle

Aufgewachsen in Madrid, entdeckte Patricia Batlle schon früh ihre Liebe für Romane. Da in der Bibliothek auch Filme vorgeführt wurden, tauchte sie als Jugendliche ein in die magische Welt des Kinos und erlebte das Knistern der Tonspur in Hitchcock-Klassikern.

Noch während des Studiums der Romanistik und der Germanistik schrieb sie in Hamburg Filmkritiken für ein Stadtmagazin. Seit 2011 arbeitet sie bei NDR Kultur in der Online-Redaktion - wenn sie nicht auf Filmfestivals oder im Kino unterwegs ist. Von den Festivals bringt sie Fotos, Interviews und Porträts mit - für das Radio und den Online-Bereich. Denn ihr Herz schlägt fürs Kino!