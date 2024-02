"You'll Never Walk Alone" - Mehr als eine Fußballhymne Stand: 27.02.2024 11:50 Uhr Ob in Liverpool oder beim FC St. Pauli: In vielen Stadien wird vor jedem Spiel die berühmteste Hymne der Fußballgeschichte angestimmt: "You'll Never Walk Alone". Der Song handelt davon, vertrauensvoll in die Zukunft zu blicken.

von Kirchenredakteurin Julia Heyde de López

Als ich Studentin war, hatte ich das Glück, ein Semester in Großbritannien zu verbringen. Meine Uni schickte mich nach Liverpool. Damals wusste ich von der Hafenstadt in Nordengland kaum mehr, als dass sie die Heimat der Beatles ist. Aber ich lernte bald: Liverpool hat nicht nur "Penny Lane" und "Strawberry Fields", sondern auch die beste Fußballhymne aller Zeiten. "You'll Never Walk Alone" in der Version von Gerry & the Pacemakers.

Ein Lied wie ein Gebet: "You'll Never Walk Alone"

Seit mehr als 60 Jahren schmettern die Fans das Lied im Stadion vor den Spielen des FC Liverpool. Das ist schon kraftvoll: Mehrere Tausend Menschen singen von Zusammenhalt, von Trost und dem Mut, auch in schwierigen Zeiten die Hoffnung zu behalten. Und immer weiterzugehen. "In Liverpool weiß jeder: Das ist unser Leben", sagte Mannschaftstrainer Jürgen Klopp in einem Interview. Das Lied sei ein bisschen wie ein Gebet, meinte er. Und weiter: "Das ist doch das Beste, wenn der Glaube dir bei allem, was in deinem Leben passiert, vermitteln kann - du bist nicht allein." Wo "Kloppo" recht hat, hat er recht.

"Geh weiter mit Hoffnung im Herzen"

In meinem Sommer in Liverpool gewann der Fußballclub übrigens ein Triple, also drei wichtige Pokale in einer Saison. Die ganze Stadt war außer Rand und Band. Als der Mannschaftsbus durch die Straßen fuhr und die Spieler bejubelt wurden, stand ich mitten in der Menge. Seitdem singe ich mit: "Geh weiter, durch den Sturm, durch den Regen (…) Geh weiter mit Hoffnung im Herzen, und du gehst niemals allein."

