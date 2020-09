Gerry & the Pacemakers - "You'll Never Walk Alone"

Sendedatum: 30.10.2013 16:50 Uhr

G

Die wohl berühmteste Fußballhymne, ein Lied, das von Fußball-Fans in den Stadien auf der ganzen Welt gesungen wird, ist ursprünglich für den Broadway komponiert worden. Im Jahr 1945 feiert das Musical "Carousel" Premiere. Es erzählt die traurig-schöne Geschichte einer Liebe, die den Tod besiegt. Am Ende singt die Hauptdarstellerin Christine Johnson das herzzerreißende Lied "You'll Never Walk Alone" - "Du wirst Deinen Weg nie allein gehen". Das tröstende Lied berührt die Amerikaner am Ende des Zweiten Weltkrieges besonders. Viele Stars jener Zeit nehmen den Song auf, darunter auch Frank Sinatra, der damit sogar in die Hitparaden kommt.

18 Jahre später entdecken im fernen England Gerry and the Pacemakers den Song für sich. Die Jungs aus Liverpool sind - wie die Beatles - innerhalb kürzester Zeit zu Superstars geworden und landen im Herbst 1963 mit ihrer Version ihren dritten Nummer-Eins-Hit in Folge. Wie alle aktuellen Beat-Hits wird auch "You'll Never Walk Alone" vor wichtigen Fußballspielen in den englischen Stadien gespielt, um die Fans in Stimmung zu bringen.

Doch dann passiert eine Panne: Ausgerechnet im Stadion von Liverpool, der Heimat von Gerry and the Pacemakers, fällt die Musikanlage aus. Kurzerhand singen die Liverpooler Fans den aktuellen Nummer-Eins-Hit einfach selbst.Wie am Broadway sorgt das Lied auch im Stadion für Gänsehaut-Momente. Von diesem Tag an wird vor jedem Spiel dieses Lied von den Liverpooler Fans angestimmt. Und startet einen nie dagewesenen Siegeszug - schon bald wird der Song auf der ganzen Welt zur Hymne von Millionen von Fußballfans.

Weitere Informationen Die Geschichte zum Hit Die bekanntesten Lieder der letzten 50 Jahre sind aus der Musikgeschichte nicht mehr wegzudenken. Bei NDR 1 Niedersachsen hören Sie die Geschichte hinter den Songs. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 30.10.2013 | 16:50 Uhr