"Solange die Erde steht, sollen Sommer und Winter nicht aufhören" Stand: 06.09.2023 09:15 Uhr Der Sommer ist zurück in Norddeutschland: Noch bis kommende Woche steigt das Thermometer auf bis zu 30 Grad. Perfekte Temperaturen um Eis zu essen, am Wasser liegen und kurze Hosen zu tragen.

von Pastor Michael Ellendorf

Ferien zu Ende, meteorologischer Herbstanfang - traditionell die Zeit im Jahr, um ein bisschen zu lamentieren über den zurückliegenden Sommer. Der war natürlich wieder mal nicht so, wie er sein soll. Kann er ja auch gar nicht: Hat jeder Mensch besondere Vorlieben. Die passen nicht alle unter einen Sommerhut. Sonst gäbe es ja auch jetzt keinen Stoff für eine Plauderei nebenbei und Small Talk auf dem Flur. Wetter geht schließlich immer.

Ein paar Fakten dazu? Der Sommer 2023 war mit einer Durchschnittstemperatur von 18,6 Grad zu warm, genauso wie seine 26 Vorläufer. Damit war dieser Sommer eine weitere Gelegenheit, den Klimawandel live zu erleben, so eine Verlautbarung des Deutschen Wetterdienstes. 30 Grad warmes Wasser im Mittelmeer, verheerende Brände in Südosteuropa - das gehört auch zu diesem Sommer.

Klimawandel - Übers Reden hinaus endlich ins Tun kommen

Für mich sinnbildlich und irgendwie tragisch: Ein Foto einer Frau, die an einem Strand von Rhodos liegt, im Hintergrund eine dunkelgraue Wüstenlandschaft mit verkohlten Baumskeletten. Wir werden nicht umhinkommen, dass bei unserem Reden über den Sommer zu berücksichtigen. Ist nicht so Small Talk-tauglich, aber überaus wichtig. Und über das Reden hinaus endlich ins Tun kommen, unsere sommerlichen Gewohnheiten anpassen - und so zu ändern, dass der Sommer 2024 nicht der nächste Rekordsommer wird.

Ziemlich am Anfang der Bibel ist ein Gotteswort überliefert, das geht so: "Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist Gottes Wille und das Ziel: Wenn wir das schaffen, können wir auch wieder fröhlich und entspannt über den zurückliegenden Sommer lamentieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 06.09.2023 | 10:40 Uhr