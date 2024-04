Kolumne: "Nicht verzagen - KI fragen" Stand: 07.04.2024 07:30 Uhr ChatGPT kann Briefe schreiben, bei wissenschaftlichen Arbeiten helfen und kurze Musikstücke erstellen. Doch Künstliche Intelligenz kann nicht alles: Wenn es um Emotionen geht, ersetzt sie nicht den Menschen.

von Radiopastorin Christine Oberlin

Kurz vor Ostern brauchte ich eine schöne Idee für den Gottesdienst. Mir wollte aber partout nichts Besonderes einfallen. Irgendwie war ich k. o. "Jetzt fragst du mal die KI", dachte ich, und gab in die Suchmaske ein: "Schreibe mir ein neues Osterlied". Ein paar Atemzüge weiter ploppten die Buchstaben nur so auf meinem Bildschirm auf und bildeten elegant Verse und Strophen. Auf Anhieb hatte ich ein neues Osterlied mit vier Strophen - Inhalt und Text - gar nicht mal schlecht!

"Für Kreativität bin ich nicht zuständig"

Nun wollte ich es wissen und tippte in die Suchmaske: "Hast du auch eine schöne fröhliche Melodie für mich?". Die Antwort kam dieses Mal prompt. Ich las: "Es tut mir leid. Für Kreativität bin ich nicht zuständig". Ich dachte erst, das ist ein Witz. Hat KI Humor? Dann hatte ich erst recht Spaß an dem Dialog und fragte, ob das Programm denn einen Vorschlag für eine Melodie habe? Prompt bekam ich den Rat, es mit Melodien im Viervierteltakt zu versuchen. Ich gab an, nicht musikalisch zu sein, und tat so, als ob ich Unterstützung bräuchte. Da nannte mir das Programm einige Melodien aus dem Evangelischen Gesangbuch - und tatsächlich, die passten zu dem neuen Lied.

ChatGPT: "Mir fehlte die Emotion darin"

Aber im Gottesdienst habe ich es dann doch nicht verwendet. Warum? Mir fehlte die Emotion darin. Aber immerhin hat mir das Programm auf die Sprünge geholfen. Denn anschließend ist mir dann doch noch was eingefallen. "Prüft aber alles, und das Gute behaltet", lese ich in der Bibel. (1. Thess. 5, 21). Meine Hoffnung ist, dass wir Menschen dafür ein gutes Gespür behalten.

