Kolumne: "Der busfahrende Pastor"

Martin Kaminski ist Pastor - und Busfahrer. Seit fünf Jahren arbeitet der Geistliche mit halber Stelle in der Gemeinde, und ist daneben ganz bewusst der Busfahrer geblieben, der er vorher auch schon war.

von Pastor Marco Voigt

Martin Kaminski liebt den Kontakt zu den Menschen. Und da ist es ihm egal, ob diese bei ihm einen Fahrschein kaufen oder ob sie zu ihm in den Gottesdienst kommen.

Busfahrer und Pastor: Martin Kaminski "holt" Menschen ab

Die Fahrgäste, die ihn noch nicht kennen, wissen natürlich nicht, dass er auch Pastor ist, schließlich fährt er seinen Bus ja nicht im Talar. In seiner Kirchengemeinde dagegen wissen alle, dass ihr Pastor am Abend auch noch einen Bus übers flache Land steuert. Und sie finden das gut: "Unser Pastor wartet nicht, bis die Menschen zu ihm kommen, sondern er holt sie ab", sagt eine Frau, "und so einen Pastor brauchen wir hier."

Busfahrer verdienen für ihre Arbeit zu wenig Geld

Martin Kaminski kennt sich durch seine zwei Berufe gut aus in zwei ganz unterschiedlichen Welten. Ihm gefallen zwar beide Berufe, doch es gibt eine Sache, die bringt den freundlichen Pastor dann doch auf die Palme: Die Bezahlung. Er sagt: "Ein vollbeschäftigter Busfahrer verdient oft nicht mehr als 2.000 Euro brutto im Monat. Wenn man bedenkt, welch hohe Verantwortung er hat und dass er Schichtarbeit leisten muss, dann ist das zu wenig." Und so hat sich Martin Kaminski mit einem offenen Brief an den Landrat gewandt und sich für eine bessere Bezahlung eingesetzt. Die Politik müsse endlich die Menschen, die den Laden am Laufen halten, mehr wertschätzen und besser bezahlen.

"Ein Lächeln schenken": Mehr Wertschätzung für Busfahrer

Ich finde, von solchen Pastoren kann unsere Kirche noch ein paar mehr gebrauchen! Nicht nur vor dem Hintergrund der Tag der Arbeit. Übrigens: Martin Kaminski hat neben seiner Forderung an die Politik noch eine Bitte an alle Menschen, die Bus fahren: Schenken Sie dem Menschen hinterm Steuer doch auch mal ein Lächeln, oder sagen Sie "Gute Fahrt weiterhin!", wenn Sie aussteigen. Denn auch damit zeigt man einem Menschen, dass man ihn sieht und seine Arbeit wertschätzt.

