Kolumne: "Helden der Kindheit" Stand: 08.01.2022 07:30 Uhr Die Sesamstraße feiert Geburtstag! Vor 50 Jahren liefen die ersten Folgen im deutschen Fernsehen. Inga von Thomsen erinnert sich an die Helden aus Kindertagen, die alle Probleme spielerisch lösten.

von Inga von Thomsen

Für mich waren Ernie und Bert, Kermit und Bibo prägende Figuren meiner Kindheit. Sogar an die ersten Folgen, aus dem Englischen synchronisiert, kann ich mich gut erinnern. Die gingen im Januar 1973 auf Sendung, bearbeitet unter Federführung des NDR.

Viele von euch erinnern sich bestimmt auch noch gut an diese - oder auch andere - Heldinnen und Helden aus Kindertagen. Halfen sie uns doch, Probleme zu bewältigen, zählen oder das Alphabet zu lernen oder Alltagssituationen besser zu verstehen. Toll, sich daran jetzt zurück zu erinnern und mit ihnen zu feiern - nach 50 Jahren.

Mehr Ernie und Bert - auch für Erwachsene

In der Welt der Kindheitshelden ist immer alles einfach. Am Ende gibt es eine Lösung für jedes Problem. Heute ist das oft anders. Unsere Erwachsenenwelt ist manchmal ganz schön kompliziert. Aber machen wir uns das Leben nicht manchmal unnötig schwer? Mir hilft es da, mich an einen Satz von Jesus zu erinnern: "Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen." Für mich bedeutet das, unvoreingenommen an Dinge heranzugehen. Vorurteile und Schubladen zählen nicht. Sondern Neugier, Spaß und Kreativität. Mehr Ernie und Bert. Und ab und zu auch mal Quatsch mit dem Krümelmonster oder Kermit dem Frosch - auch als Erwachsene.

Begleiter im Leben: Helden der Kindheit und Jesus

Natürlich lösen sich so nicht alle Probleme, Trauer und Sorgen. Aber für mich ist Jesus nicht nur jemand, der uns das Wesen der Kinder als Vorbild hinstellt. Für mich ist er auch ein guter Begleiter in dunklen Zeiten. Zu ihm kann ich auch mit schweren Fragen kommen. Ich kann Trost in biblischen Worten finden oder Halt in der Gemeinschaft meiner Kirchengemeinde. Oder im Gebet.

Ich wünsche euch und mir für das neue Jahr mehr von diesem kindlichen Vertrauen, dass alles gut wird. Dass immer jemand bei uns ist - ob ein Held unserer Kindheit oder ein Begleiter wie Jesus.

Kreuz, Herz oder Anker? So heißt die Kolumne der Kirche im NDR. Jeden Donnerstag vergeben die Radiopastoren und Redakteure ein Kreuz für Glauben, ein Herz für die Liebe oder einen Anker für das, was hoffen lässt.

Weitere Informationen Vor 50 Jahren erobert die Sesamstraße Deutschland Ernie und Bert, Krümelmonster und Kermit: Am 8. Januar 1973 flimmert die erste Sesamstraße in Deutschland über den Bildschirm. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 08.01.2022 | 07:30 Uhr