"Dinner for One": Alle Jahre wieder der 90. Geburtstag Stand: 30.12.2024 11:10 Uhr

von Pastor Marco Voigt

Miss Sophie, ihr Butler James und die vier Freunde Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom, die alle längst gestorben sind - und doch irgendwie bei Miss Sophies 90. Geburtstag mit an der festlich gedeckten Tafel sitzen? Für mich gehört "Dinner for One" zum Jahreswechsel genauso dazu wir Raclette, Sekt und Berliner.

Cheerio, Miss Sophie!: Butler James und das Tigerfell

Aber warum ist das eigentlich so? Liegt es an der Absurdität eines 90. Geburtstages, zu dem keiner der geladenen Gäste mehr kommen kann, weil alle längst gestorben sind? Oder liegt es an Butler James, der mit zunehmendem Alkoholpegel immer und immer wieder über das Tigerfell stolpert? Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass ich mich darauf verlassen kann, dass Miss Sophie jedes Jahr wieder verlässlich am letzten Tag des Jahres ihr Jubiläum feiert und ihr Butler das Fest als Stellvertreter für alle Gäste rettet. "Dinner for One" kann ich als Ritual fest einplanen. Und das seit Jahrzehnten.

"Dinner for One": Etwas, dass bleibt, wenn sich alles ändert

Gerade dann, wenn ein neues Jahr beginnt und sich vieles ändert, tut es gut, etwas zu haben, das sich nicht ändert. Etwas, auf das ich mich felsenfest verlassen kann. Im vergangenen Jahr hat sich doch wahnsinnig viel geändert. Wer hätte heute vor einem Jahr gedacht, dass Donald Trump noch einmal Präsident der USA wird? Wer hätte gedacht, dass wir in gut sieben Wochen den Bundestag neu wählen? Und wer weiß, was dieses Jahr so alles an Überraschungen bereithält ...

Doch so, wie ich mich darauf verlassen kann, dass auch am 31. Dezember 2025 Miss Sophie wieder mit Butler James feiern wird, so verlasse ich mich darauf, dass Gott mich in diesem Jahr begleitet, so wie er es im letzten Jahr und in all den Jahren davor getan hat.

