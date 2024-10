Die Macht der kleinen Dinge Stand: 22.10.2024 12:00 Uhr Je älter Menschen werden, desto glücklicher machen sie alltägliche Erlebnisse. Es sind die kleinen Dinge, die zählen und sogar länger im Gedächtnis bleiben. Das fanden zwei britische Forscher 2014 heraus.

von Pastorin Laura Koch-Pauka

"Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König." Allein aus dieser Zeile besteht ein Kanon von August Möhling, der Ihnen von nun an wahrscheinlich den ganzen Tag über immer wieder im Ohr klingen wird. Ich liebe diese Zeile, sie baut mich auch in den finstersten Zeiten wieder auf.

"Froh zu sein bedarf es wenig": Obwohl ich glaube, dass das stimmt, ist es manchmal nicht leicht, sich froh zu fühlen. Das Leben kann bedrohliche Züge bekommen, manchmal von einem Tag auf den Anderen. Da kann eine Existenz am Abgrund stehen, eine Diagnose ausgesprochen werden oder eine Beziehung beendet. Dazu kommt als andauernde Begleitmelodie der Eindruck, dass die Gesellschaften dieser Welt auseinanderdriften und nur noch wenig von Liebe und Zusammenhalt zu hören ist.

Was bringt Menschen aufeinander zu schießen?

Ich höre von Kriegen, von Hass und Gewalt und meine Tochter fragt vom Rücksitz im Auto: "Mama, warum machen die Menschen das? Ich höre immer nur davon, dass ganz viele Menschen gestorben sind!" In solchen Momenten wird mir mein Mutterherz schwer. Und diese einfache Frage "Warum machen die Menschen das?" versetzt mir einen Stich, weil sie so wahr ist. Warum tun Menschen das? Ich antworte ihr darauf meistens, dass es Menschen gibt, die nicht gelernt haben, Frieden zu halten und die Hass im Herzen tragen. Es zermürbt mich, ihr das viel zu häufig sagen zu müssen. Und gleichzeitig frage ich mich, was uns Menschen immer wieder dazu bringt, nicht zusammenzuhalten, sondern aufeinander zu schießen.

"Gott macht die kleinen Dinge groß"

Angesichts der Katastrophen, die nah und fern sind, macht es für die Mehrheit der Menschen erstmal keinen ersichtlichen Unterschied, wenn sich ein Mensch wie ich in solchen Momenten an einem kleinen Liedchen über die Freude wieder hochzieht. Aber ich glaube an die Macht der kleinen Dinge. Auch Gott glaubt an diese Macht, das lässt sich in der Bibel nachlesen. Er lässt den kleinen David den großen Goliath besiegen. Er gibt Menschen, die von der Gesellschaft verachtet werden, die Kraft, von Gott und seiner Macht zu berichten. Und er kommt als kleines wehrloses Kind in die Welt. Gott macht die kleinen Dinge groß.

"Ich kann Freude in mein Herz lassen"

Ich kann nicht mal eben die Konflikte dieser Welt befrieden. Aber ich kann den Konflikten in meinem Alltag mit einer zugewandten Haltung begegnen. Ich kann gesprächsbereit bleiben und mich entschuldigen, wenn es dran ist. Ich kann Menschen beistehen und jemanden trösten, wenn er sich einsam oder missverstanden fühlt. Und ich kann weiterhin die Freude in mein Herz lassen, damit es offen und weich bleibt.

