"Dein Glück bekommst du einfach so geschenkt" Stand: 25.09.2024 10:00 Uhr Es gibt mal wieder einen neuen Trend im Internet: Manifestation. Wer auf Social Media danach sucht, findet Millionen Beiträge und Angebote. Die Idee hinter dem Konzept von "Manifestation" ist: Positives Denken.

von Pastorin Kirsten Faupel-Drevs

Wenn ich mir nur fest genug vorstelle, dass ein Wunsch bereits in Erfüllung gegangen ist, dann geschieht es auch so. Stars und Promis schwören auf den Psychotrick, Influencer erzählen ihre Erfolgsgeschichten bei TikTok oder auf Instagram. Und für alle, bei denen es mit der Wunscherfüllung nicht gleich klappt, gibt es Bücher, Online-Seminare, Einzel- oder Gruppencoachings und, und, und.

Menschen verdienen viel Geld mit Glücksversprechen

Wenn ich mich unter den vielen Angeboten umschaue, wachsen bei mir die Zweifel, ob hier wirklich die Träume der Kundinnen und Kunden in Erfüllung gehen - oder die Wünsche der Anbieter nach einem guten Geschäft. Dass findige Menschen Geld verdienen mit dem Versprechen, alle Probleme mit dem "richtigen Dreh" lösen zu können - das ist nicht neu.

"Es gibt keine Abkürzung zum Glück"

Es gab bestimmt schon in der Steinzeit jemanden, der mit einem Bauchladen voller Glücksbringer durch die Höhlen zog. Und heute wird mir über das Internet mein persönliches Manifestationscoaching angeboten, mit Fernheilung und Erfolgsgarantie. Mein gesunder Menschenverstand sagt mir: Es gibt keine Abkürzung zum Glück.

Der Trend "Manifestation" passt in eine Leistungsgesellschaft

Der Trend "Manifestation" ist nur das Spiegelbild unserer Leistungsgesellschaft. Wir müssen alles machen oder schaffen oder erreichen können. Grenzen - die darf es in so einer Welt nicht geben. Aber wenn ich den Blick ein bisschen weite und über meine eigenen Wünsche hinausschaue, dann sehe ich so viel Unglück und Leid in der Welt, dass das einfach nicht ins Bild passen will. Mein christlicher Glaube sagt mir: Du wirst in deinem Leben nicht alles erreichen oder bekommen können, was du möchtest. Aber dein Glaube kann dir helfen, dei-nen inneren Kompass auf den richtigen Weg auszurichten.

Es kann auch sein, dass es mit deiner Karriere einfach nichts wird. Aber dein Glaube kann dir helfen, nicht die Hoffnung zu verlieren, weil er dir sagt: Du musst nichts erzwingen. Dein Glück bekommst du geschenkt. Einfach so.

