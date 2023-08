Wo lässt sich das Glück finden? Stand: 09.08.2023 12:15 Uhr Was macht Menschen glücklich? Besitz und Reichtum sind keine Glücksgaranten. Glücklicher lebt, wer Beziehungen zu anderen pflegt und dankbar ist. Dabei kann auch ein Dankbarkeitstagebuch hilfreich sein.

von Pastor Oliver Vorwald

Glück. Davon versteht Moderatorin Regine Stünkel jede Menge. "Zum Glück. Die Serie rund um das Glücklichsein" heißt ihre Rubrik auf NDR 1 Niedersachsen. Immer wieder sonntags geht sie auf die Suche nach dem, was glücklich macht. Also habe ich sie gefragt: Wie lauten die Tricks des Glücks? Spielt Glaube eine Rolle? Können wir selbst etwas tun? Und wo hat das Glück ein Zuhause?

Das Glück liegt ja in uns. Und das Glück kann eben auch außerhalb von Materie sein. Nämlich in den Beziehungen, die wir pflegen. Regine Stünkel

Engagement für Frieden und Gerechtigkeit macht glücklich

Musik, Kino, Wissenszeitschriften und Lifestyle-Magazine, es gibt Regalkilometer an Ratgeber-Literatur zum Glück - dazu Märchen, Romane. Wissenschaftler beschäftigen sich, ganz seriös, an Universitäten mit dem Glück. Auch die Bibel spricht davon. Jesus steigt auf einen Berg, predigt: "Glückselig sind", so lassen sich die Seligpreisungen der Bergpredigt nämlich übersetzen. "Glückselig sind", die sich für den Frieden einsetzen, für Gerechtigkeit, für Zärtlichkeit.

Engagement gehört zu den Glücksparametern, sagen Forschende. Und das zeigt, wir können etwas tun. Glück ist planbarer als gedacht. Glaube hilft, dazu Vertrauen, Sport, Freundschaften. Ganz wichtig: Vergleiche vermeiden. Neid macht krank-unglücklich, weil ein anderer immer mehr hat. Im Mittelalter gehört Neid zu den Todsünden. Stattdessen? Dankbarkeit üben. Darin liegt ein Schlüssel zum Glücklichsein.

Was hat mich heute schon dankbar gemacht. Diesen Satz sollten wir uns sagen. Manche führen sogar ein Dankbarkeitstagebuch, um sich immer wieder positiv auch einzustimmen. Hey da gibt’s doch schon so 'ne Fülle in meinem Leben. Regine Stünkel

Beziehungen bereichern das Leben

Besitz, Reichtum sind übrigens keine Glücksgaranten. Ganz im Gegenteil, so erzählt es das Märchen von "Hans im Glück". Das wahre Glück findet Hans in der Familie. So wie die Bibel es sagt. Gott nahe zu sein, ist mein Glück (Ps 73,28)". Es sind Beziehungen, die Himmel und Erde verbinden, das Leben reich machen. So wie Moderatorin Regine Stünkel es gerne sagt: Glück kommt immer Huckepack - das ist ganz, ganz klar - mit anderen Menschen zu uns."

