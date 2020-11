NDR Benefizaktion 2019: Krebsgesellschaften sind Partner Stand: 23.11.2020 00:01 Uhr Menschen mit Krebserkrankungen, deren Angehörige sowie Ehrenamtliche standen 2019 im Fokus der NDR Benefizaktion. Danke für die Rekordsumme von mehr als 3,4 Millionen Euro! Ein Rückblick.

Pro Jahr wird bei etwa 90.000 Menschen im Norden Krebs diagnostiziert - knapp 500.000 Norddeutsche leben mit einer Krebserkrankung. Diese Menschen und ihre Angehörigen zu unterstützen und in dieser schwierigen Situation nicht allein zu lassen, ist eine der Hauptaufgaben der Landeskrebsgesellschaften. Betroffene finden so wertvolle Hilfe im Alltag.

In diesem Jahr findet die NDR Benefizaktion zum zehnten Mal statt. Der Blick zurück zeigt eine Auswahl der Beiträge über die Arbeit der vier Landeskrebsgesellschaften im Sendegebiet und stellte dabei auch Projekte vor, die von großem ehrenamtlichen Engagement getragen werden.

Raus aufs Meer, das Leben spüren

Das Leben nach einer Krebserkrankung ist nicht einfach wieder normal, man ist nicht einfach wieder gesund. Die Segelrebellen, eine gemeinnützige Organisation, ermöglicht Krebspatienten eine Auszeit auf dem Meer, mit allem was dazu gehört: Wind, Wasser, Wellen, Gemeinschaft, aber auch körperlicher Anstrengung und dem Gefühl, die Zeit selbstbestimmt verbringen zu können.

VIDEO: 7 Tage... Segeln gegen den Krebs (30 Min)

Ja, ich bin auch noch da - Die Schattenkinder

Kinder, deren Geschwister oder Eltern an Krebs erkrankt sind, leiden auch unter der Erkrankung und brauchen Hilfe. Das Projekt "Ja, ich bin auch noch da"im Onkologischen Forum in Celle betreut und unterstützt diese Schattenkinder im Ausnahmezustand. Die Reportage von 2019 zeigte, wie die Diagnose Krebs die ganze Familie trifft.

AUDIO: Kinder im Schatten: Wenn der Krebs die ganze Familie trifft (2 Min)

Nicht allein auf dem Weg zum Arzt

In Walsrode machen Ehrenamtliche einen ganz besonderen Service möglich: Sie fahren Krebspatientinnen und Patienten zu ihren Untersuchungen. Lange und womöglich einsame Wege in öffentlichen Verkehrsmitteln bleiben ihnen so erspart und im Auto wartet jemand, mit dem sie auch schlechte Nachrichten teilen können. Das Porträt zeigt einen Fahrer und eine Patientin auf ihrem Weg zum einen Arzttermin. In den 122 Fahrten, die sie schon gemeinsam unternommen haben, hat sich eine ganz besondere Beziehung entwickelt.

Weitere Informationen 5 Min Der Patientenfahrdienst in Walsrode Er ist in Niedersachsen einzigartig, der Patientenfahrdienst des Onkologischen Arbeitskreises in Walsrode. Ehrenamtlicher Fahrer ist seit vier Jahren Uwe Walleck. 5 Min

Als wär das Leben mit Krebs nicht schon anstrengend genug

Eine Nebenwirkung der Krebstherapie ist unter anderem auch Fatigue, ein chronisches Erschöpfungssyndrom. Eine Betroffene erzählt über ihr Leid und die Teilnahme an einer Fatigue-Gesprächsgruppe der Krebsgesellschaft Schleswig-Holstein.

Weitere Informationen Leben mit Fatigue: "Jeder Tag ist ein Kampf" Gaby Bönig aus Flintbek leidet seit einer Darmkrebs-Erkrankung an einer schweren Form des Fatigue-Syndroms. Wegen der chronischen Erschöpfung fehlt ihr im Alltag oft die Energie. mehr

Lachen hilft - auch wenn es manchmal schmerzt

Im Clown-Workshop der Hamburger Krebsgesellschaft lernen die Teilnehmerinnen eine andere Seite von sich kennen, vor allem aber einen Moment lang nicht an die Krankheit zu denken und einfach da zu sein. Dabei hilft auch die kleinste Maske der Welt, die rote Clownsnase, sie zaubert ein Lächeln ins Gesicht. Der Beitrag zeigt einen ungewöhnlichen Weg mit der lebensbedrohenden Krankheit umzugehen.

Weitere Informationen 3 Min Auch Lachen hilft: Clown-Kurs für Krebskranke Zweimal jährlich bietet die Hamburger Krebsgesellschaft einen Clown-Workshop für an Krebs Erkrankte an. Das Ziel: wieder lachen lernen und andere zum Lachen bringen. 3 Min

Jeder Wurf eine Spende für die gute Sache

Eine Programmaktion aus dem Landesfunkhaus Schwerin machte das Helfen zu einer ganz einfachen Angelegenheit: Jeder Treffer in einen aufgestellten Basketballkorb in der Rostocker Innenstadt erzielte zwei Euro Spende für "Hand in Hand für Norddeutschland" und ganz Rostock machte mit, ob groß oder klein, ob alt oder jung. Und wenn es mal mit der Treffsicherheit nicht so klappen wollte, dann waren die Basketball Profis der Rostock Seawolves am Start und halfen fleißig nach. So kamen, auch mit Unterstützung durch die Ostseesparkasse, stolze 6.000 Euro zusammen. Starke Sache!

Weitere Informationen 1 Min Spendenaktion: Jeder Korb zählt Für jeden Treffer in den Basketballkorb spendet die Ostseesparkasse Rostock zwei Euro für die NDR Spendenaktion Hand in Hand. Unterstützt werden sie von den Rostock Seawolves. 1 Min

Unterstützer aus dem Landesfunkhaus Niedersachsen

Nicht nur prominente Unterstützer sind bei der Benefizaktion dabei. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR spenden ihre Zeit und sitzen an den Spendentelefonen. Stellvertretend für viele: Der Kollege Jürgen Kaulitzki aus der E-Technik sitzt seit Bestehen der Aktion jedes Jahr nach Dienstschluss bis zum Ende des Spendentages im Callcenter, um Anrufe entgegen zu nehmen.

Vom Klassensprecher, zum Schülerrat, vom Elternvertreter zum Stadtelternrat, vom Förderverein der Schule zum Sportverein: Jürgen Kaulitzki ist schon seit der Schulzeit ehrenamtlich unterwegs. Sich für "Hand in Hand für Norddeutschland" zu engagieren ist eine Herzensache und in der Vorweihnachtszeit etwas Gutes zu tun, nur mit dem Einsatz von etwas Zeit, ist für ihn erfüllend. Für die zum Teil sehr persönlichen und berührenden Gespräche am Spendentelefon nimmt sich der Kollege immer etwas Zeit. Jürgen Kaulitzki weiß, dass das Spendengeld zu 100 Prozent an die Projekte der Aktionspartner geht, auch das ist ihm wichtig.

"Hand in Hand für Norddeutschland" wirkt

Wenn Kinder, Eltern oder Geschwister an Krebs erkrankten, brauchen alle Familienmitglieder Unterstützung. Eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche ist das Projekt "Kijuba" der psychosozialen Krebsberatungsstelle. Die therapeutischen Maßnahmen werden durch eine kontinuierliche Elternarbeit, soweit dies möglich ist, ergänzt. Im Vordergrund stehen die psychische Stabilisierung, insbesondere in akuten Krisen, sowie die Stärkung der eigenen Kompetenzen, Ressourcen und Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen.

Weitere Informationen 4 Min Hilfe für Kinder von krebskranken Eltern Krebs ist nicht nur für die Patienten schwer, sondern für die ganze Familie. Um die Kinder und Jugendlichen der Familien kümmern sich die Therapeutinnen der Psychosozialen Krebsberatungstelle in Osnabrück. 4 Min