Ein Thriller in fünf Akten: Vor rund 2.000 Fans setzte sich das Team des SSC Palmberg Schwerin mit 3:2 gegen den Tabellennachbarn vom SC Potsdam durch. Der Sieg war nicht nur aus sportlicher Sicht wichtig. Während des Spiels wurden Spenden in Höhe von fast 2.000 Euro für die NDR Aktion Hand in Hand für Norddeutschland gesammelt.

Elles Dambrink: ein Garant für den Erfolg

Beide Mannschaften zeigten eine packende Begegnung in der Schweriner Arena. Im entscheidenden fünften Satz waren die Gastgeberinnen am Ende das cleverere und etwas glücklichere Team. Allen voran die Niederländerin Elles Dambrink war mit ihren kraftvollen Angriffen erneut ein Garant für den Erfolg. Aber auch Britte Stuut hatte mit sieben Assen einen großen Anteil am fünften Sieg in Serie.

50 Euro für jeden Blockpunkt

Mit jedem erfolgreichen Block der Schwerinerinnen im Spiel spendet der Verein 50 Euro für die Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland. So kamen durch neun Blockpunkte 450 Euro zusammen. Zudem waren NDR Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Spendendosen auf den Tribünen unterwegs und sammelten zirka 1.500 Euro.

