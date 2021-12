"Hand in Hand": Ihre Spende, Ihr Musikwunsch! Sendedatum: 10.12.2021 06:00 Uhr Heute ist wieder unser großer Spendentag im Rahmen von "Hand in Hand für Norddeutschland": Von 6.00 - 20.00 Uhr nehmen NDR 2 Mitarbeiter/innen telefonisch Spenden entgegen.

Dabei geht es nicht nur um Geld für den guten Zweck - sondern auch um Ihre Musikwünsche: Wir werden so viele wie möglich von den Spender/innen im Programm erfüllen! Neben Kolleginnen und Kollegen aus dem NDR 2 Team werden auch Panorama-Moderatorin Anja Reschke und NDR Intendant Joachim Knuth für die gute Sache dabei sein.

Spendenhotline Unsere Telefone sind am Freitag von 6 Uhr bis 20 Uhr geschaltet, Ihr Anruf ist kostenfrei.



Telefonnummer der NDR 2 Spendenhotline für "Hand in Hand für Norddeutschland":

08000 637 002

Kinder und Jugendliche, die durch die Corona-Pandemie ganz besonders in Not geraten sind, stehen im Mittelpunkt der diesjährigen NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland". Partner der Aktion sind die Landesverbände des Kinderschutzbundes im Norden. Ihren Hilfsprojekten kommt der Erlös der Aktion zu 100 Prozent zugute.

Natürlich können Sie jederzeit für den guten Zweck spenden - das Spendenkonto ist bis zum 31. Januar 2022 geöffnet.

