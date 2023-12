"Hand in Hand" Spendentag - Rufen Sie an! Stand: 15.12.2023 05:00 Uhr In diesem Jahr sammeln wir gemeinsam mit der Bundesvereinigung der Lebenshilfe e. V. und ihren fünf Landesverbänden im Norden. Sie unterstützen Menschen mit verschiedenen Behinderungen und ihre Familien für mehr gesellschaftliche Teilhabe und eine bessere Lebensqualität.

Alle gesammelten Spenden kommen zu 100 Prozent den Landesverbänden der Lebenshilfe in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen und ihren Projekten zugute. Prominente und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von NDR Schleswig-Holstein sind heute am großen Spendentag zwischen 8 und 20 Uhr dabei und warten in der Kieler Telefonzentrale auf Ihre Anrufe. Die kostenfreie Rufnummer am 15. Dezember lautet (08000) 637 001. Zum Spenden benötigen Sie Ihre IBAN und die Summe, die Sie geben möchten.

Spendenkonto bleibt bis Ende Januar offen

Sie können aber auch nach dem großen Spendentag noch helfen. Das Spendenkonto bleibt noch bis zum 31. Januar 2024 für Sie geöffnet. Sollten Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, erhalten Sie diese ab einer Summe von 20 Euro. Alle weiteren Informationen zum Spenden finden Sie auf unserer Aktionsseite noch einmal erklärt.

Weitere Informationen Alle Informationen zum Spendenkonto der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland": Die Spenden werden zu 100 Prozent für Projekte verwendet. Alle Infos zum Spendenkonto. mehr

Die Bankverbindung

Natürlich können Sie aber auch einfach selbst eine Spende an die Lebenshilfe überweisen, ohne dafür zum Telefonhörer zu greifen.

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE64 201 205 200 100 200 300

BIC: BFSWDE33HAN

Empfänger: Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.

Prominente nehmen am Telefon Ihre Spende entgegen

Auch beim diesjährigen Spendentag freuen wir uns über die Unterstützung von vielen Prominenten, die Ihre Anrufe entgegennehmen. Unter anderem Feldtore-Rekordspieler der SG Flensburg-Handewitt, Holger Glandorf; Trainer der KSV Holstein Kiel, Marcel Rapp, Polarforscher Arved Fuchs, die Shanty-Musiker der Band Santiano, Fußballtrainer Horst Hrubesch, Bernd Buchholz (FDP), Serpil Midyatli (SPD) und Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU).

Weitere Informationen NDR Benefizaktion: Heute großer Spendentag "Besser zusammen": Prominente und Beschäftigte des NDR nehmen heute telefonisch Ihre Spenden zugunsten der Lebenshilfe entgegen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin Schleswig-Holstein – mit Mandy Schmidt und Horst Hoof | 15.12.2023 | 06:00 Uhr