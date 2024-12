"Hand in Hand für Nordddeutschland": Die Aktion in Hamburg "Aus einsam wird gemeinsam": Unter diesem Motto sammelt der NDR mit der Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" Spenden. Die Partner sind die norddeutschen Bürgerstiftungen: Wir stellen die Projekte in Hamburg vor.

Die Benefizaktion des NDR setzt sich in diesem Jahr für mehr Zugehörigkeit und Zusammenhalt ein. Unter dem Motto "Aus einsam wird gemeinsam" sammeln wir Spenden für die norddeutschen Bürgerstiftungen.

Bei NDR 90,3 und im Hamburg Journal stellen wir Ihnen in den kommenden zwei Wochen Projekte der Bürgerstiftungen in Hamburg vor und berichten darüber hinaus zu vielen Themen rund um die Aktion und den großen Spendentag am 13. Dezember 2024.