HSV-Paket wird mit Unterschriften für den guten Zweck versteigert Stand: 24.01.2023 05:00 Uhr Es geht um ein HSV-Trikot der aktuellen Saison und einen Fußball mit den Unterschriften der Mannschaft - zur Verfügung gestellt von Horst Hrubesch. Dieses Paket wird für die NDR Aktion "Hand in Hand für Norddeutschland" versteigert.

Von Mittwochmorgen bis Donnerstagnachmittag können Sie bei uns ein von der Mannschaft unterschriebenes HSV-Trikot sowie einen Fußball ersteigern und damit auch noch Menschen in Not Gutes tun. HSV-Urgestein Horst Hrubesch hat beides zu unserem großen Spendentag von "Hand in Hand für Norddeutschland" im NDR Landesfunkhaus in Kiel mitgebracht und uns gebeten, es für den guten Zweck an die Frau oder den Mann zu bringen.

Das HSV-Heimspiel-Trikot der aktuellen Saison hat Größe L, der Ball ist ein Adidas-Team-Fußball. So ausgerüstet kann in der Rückrunde der zweiten Fußball-Bundesliga eigentlich nichts mehr schiefgehen.

Ersteigern Sie ein HSV-Trikot und einen Ball mit Unterschriften Vom 25. Januar um 7 Uhr bis zum 26. Januar 2023 um 15 Uhr versteigern wir das HSV-Trikot und den Ball mit den Unterschriften der Mannschaft. In folgenden Zeiträumen findet eine Aktualisierung des Höchstgebotes statt:



Mittwoch, 25.01. von 7 bis 17 Uhr

Donnerstag, 26.01. von 7 bis 15 Uhr

Gebote, die zwischen 17 Uhr und 7 Uhr eingehen, werden in den angegebenen Kernzeiten bearbeitet. Ein aktuelles Höchstgebot wird entsprechend zeitnah veröffentlicht.



Gebote können ausschließlich über das Formular auf dieser Webseite abgegeben werden. Geben Sie bitte unbedingt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Telefonnummer an, unter der wir Sie tagsüber erreichen können. Gebote, die zwischen 17 Uhr und 7 Uhr eingehen, werden in den angegebenen Kernzeiten bearbeitet. Ein aktuelles Höchstgebot wird entsprechend zeitnah veröffentlicht.

Das Höchstgebot für das Set aus Trikot und Fußball 500 €

Herzblut für den HSV und Spenden für Menschen aus der Ukraine

Das höchste Gebot der Auktion gewinnt und der Erlös wird zu 100 Prozent der NDR Aktion "Hand in Hand für Norddeutschland" zugutekommen. In Zusammenarbeit mit einem Bündnis der Diakonie, Caritas und den Tafeln im Norden geht es diesmal um Hilfen für Geflüchtete aus der Ukraine und Menschen, die durch die Auswirkungen des Krieges in Not geraten sind. Weitere Informationen zu "Hand in Hand für Norddeutschland" finden Sie unter Fragen und Antworten.

Geben Sie hier Ihr Gebot ab: Ihre Daten Vorname: * Nachname: * Adresse und Wohnort: * Telefonnummer: * E-Mail: * Geburtstag: * Ihr Gebot für das HSV-Paket: Warum wollen Sie das HSV-Paket ersteigern? Teilnahmebedingungen Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und bin damit einverstanden. Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

