Tesla und Elon Musk: Keine Antwort auf kritische Fragen

Vor den Toren Berlins entsteht das größte Tesla-Werk Europas. Der wertvollste Autohersteller der Welt will in Deutschland tausende Jobs schaffen und unzählige Elektro-Autos bauen. Alles super? Nicht ganz. Es gibt eine Menge Kritik an dem Projekt und viele offene Fragen. Doch Tesla schweigt. Anfragen bleiben unbeantwortet, Pressearbeit wird weitestgehend boykottiert und Tesla-Chef Elon Musk greift immer wieder Journalist:innen an. Was steckt dahinter? Und kommt man an Tesla und Elon Musk wirklich nicht heran? ZAPP hat es ausprobiert.