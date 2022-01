Morddrohungen auf Telegram: Regulieren per Gesetz?

Telegram galt lange als reiner Messengerdienst, wie WhatsApp oder Signal. Geboren aus einer Kritik am russischen Regime, ist Telegram in Deutschland inzwischen ein Sammelbecken für Hass, Hetze, Antisemitismus, Gewaltfantasien geworden. Politiker:innen fordern, dass für Telegram die gleichen Vorgaben gelten sollen wie für Twitter, Facebook e.a.. Doch das russische Unternehmen, das heute seinen Sitz in Dubai hat, verstößt immer wieder gegen deutsches Recht, entfernt strafbare Inhalte nicht und nennt keine Ansprechpartner. Es gibt viele Ideen, wie damit umzugehen ist. ZAPP fragt: Welche davon sind sinnvoll und welche unrealistisch?