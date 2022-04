Gegen Putins Zensur: Novaya Gazeta Europe

Die Novaya Gazeta gilt als eine der wichtigsten unabhängig Zeitungen Russlands. Nun planen die Journalist:innen einen Ableger in Europa, um die Beschränkungen der Presse in Russland zu umgehen. Als Putin Anfang März wegen des Kriegs mit der Ukraine das Mediengesetz verschärfte, berichtete die Nowaya Gazeta weiter: "Unsere Leser wussten Bescheid darüber, was in der Ukraine passiert. Wir mussten einige Wörter weglassen, wie 'Krieg', 'Invasion' oder 'Besetzung'“, so Jelena Kostjutschenko, Kriegskorrespondentin. Denn "auch wenn du das Wort ‘Krieg’ nicht mehr sagst, ist es immer noch ein Krieg." Doch Ende März, nach der zweiten Verwarnung, stellte die Zeitung ihren Betrieb in Russland ein. Nun aber geht es weiter: heute startet Novaya Gazeta Europe.