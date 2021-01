ARD und ZDF beim Sturm auf das Kapitol: Late to the party?

Stand: 07.01.2021 18:52 Uhr

Nach den Ausschreitungen im US-Kapitol stehen ARD und ZDF mal wieder in der Kritik: Zu wenig und zu spät hätten sie über das historische Ereignis berichtet. Was ist dran an den Vorwürfen?