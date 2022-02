Zeitreise: Die Reise des Pop-Schiffes Galaxy endete in Kiel Sendedatum: 06.02.2022 19:30 Uhr Die Geschichte der "Galaxy", des berühmtesten Schiffes des Pop, endete in Kiel. Auf ihr war der Sender "Radio London" beheimatet - der Vorgänger der ersten Pop-Welle der BBC.

von Karl Dahmen

Lange lag das Schiff an seinem Liegeplatz bei der Kieler Werft HDW - am Ostufer der Kieler Förde, gleich neben der Schwentinemündung. Es war schon ein alter Kahn, rostig und etwas verkommen, kaum noch schwimmfähig. Ein fast 60 Meter langer und 10 Meter breiter ehemaliger Minensucher der amerikanischen Marine. Das Schiff hatte sogar an der berühmten Seeschlacht um Okinawa teilgenommen. Berühmt wurde es allerdings wegen etwas ganz anderem. Als "Galaxy" war der alte Pott das Pop-Schiff einer neuen Generation. Die Musik, die von Bord der "Galaxy" ausgestrahlt wurde, revolutionierte das Radiohören. Viele Bands wurden hier zum ersten Mal gespielt oder wurden durch das Abspielen ihrer Songs erst richtig berühmt: von den Beatles bis zu den Rolling Stones, von The Who bis zu The Kinks. "Wonderful Radio London" hatte hier ihre Station, der größte der legendären englischen Piratensender. Und nun hatte das Schiff seinen letzten Ankerplatz erreicht.

Die BBC und der Rock'n' Roll

Die BBC wurde halb liebevoll, halb spöttisch die "alte Tante" in Großbritannien genannt. Auf drei Kanälen wurden hier Musik und Wortbeiträge rund um die Uhr gespielt. Aber der Sender wendete sich eher an das Kulturpublikum, hatte etwas "operettenhaftes". Rock'n' Roll oder Popmusik kamen höchstens als Kulturphänomen vor. Das brachte clevere Geschäftsmänner auf die Idee, außerhalb der Drei-Meilen-Zone der Insel und damit außerhalb der britischen Gerichtsbarkeit, Radiostationen aufzubauen. Angesiedelt wurden sie an Bord von Schiffen oder auf verlassenen Flak-Stationen. Von hier aus schallte bald die neue Musik Richtung Großbritannien, und eine neue Generation von Discjockeys veränderten zugleich die Art der Moderation und der Inhalte von Radioprogrammen.

Neue Moderatoren brauchte Europa

Der Bekannteste von ihnen war der Brite John Peel. Er moderierte ein eigenes Programm auf der "Galaxy", als einer der wichtigen neuen Musikvermittler Europas. Durch ihn lernten die Hörer viele neue Musikgruppen kennen. Eine seiner Grundideen war eine Balance zu finden - zwischen Stücken, von denen man weiß, dass die Leute sie mögen werden, und Stücken, von denen man denkt, dass die Leute sie mögen werden. Gruppen und Künstler wie David Bowie, Pink Floyd und The Clash wurden von ihm gespielt und gefördert. Seine Art der Moderation beeinflusste Discjockey in ganz Europa bis heute.

Das Ende der Piratensender

Im August 1967 erließ die britische Regierung ein Gesetz zum Verbot der Piratensender. Mit der Androhung von harten Strafen mussten die Sender ihren Betrieb einstellen. Aber die BBC machte sich ihre Popularität und das Können ihrer musikalischen Besatzung zu nutze. Ein neuer Kanal wurde gegründet: "BBC Radio 1". Zu den Moderatoren des neuen Popsenders gehörte auch John Peel und viele seiner Kollegen von der "Galaxy".

Der letzte Ankerplatz

Das Schiff wurde nun nach Hamburg geschleppt, wo es Instand gesetzt werden sollte. Ein paar Schweizer Geschäftsleute planten einen deutschen Piratensender, "Radio Nordsee", vor Helgoland zu verankern und von dort mit dem Pop die Bundesrepublik zu "erobern". Aber die Regierung in Bonn verhinderte mit einem Gesetz diesen Plan. Schließlich wurde die "Galaxy" nach Kiel geschleppt, um zu schauen, ob man mit dem Schiff noch irgendwo einen neuen Sender aufbauen könnte, denn die Plattenteller und Studios waren ja noch an Bord. Aber nach mehr als 30 Jahren im Einsatz als Kriegs- und als Piratenschiff sank die "Galaxy" 1979 in der Kieler Förde - vermutlich aus Altersgründen. Marinetaucher nutzten es lange als Übungsplatz für Unterwassertaucharbeiten. 1986 wurde die "Galaxy" schließlich von zwei Kränen aus dem Wasser gehoben und verschrottet.

Heute erinnert im Kieler Hafen nichts mehr an die "Galaxy" - das Schiff, das den Rock'n' Roll und die Popmusik nach Europa brachte.

