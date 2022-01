Folge 223: Der 5-Millionen-Coup Sendedatum: 15.01.2022 08:50 Uhr In einer Nacht- und Nebelaktion werden aus einem Zollamt fünf Millionen Euro gestohlen und kurze Zeit später auf einem leer stehenden Boot im Industriehafen versteckt.

Zufällig macht Clarissa, die einen befreundeten Hund ausführt, Fotos von zwei Männern, die ihr später im provisorischen Hauptquartier der Pfefferkörner äußerst verdächtig vorkommen.

Leider halten Jonny, Lou und Pippa Claris Verdacht für vollkommen unbegründet – und haben tatsächlich ganz andere Sorgen: Jonny erfährt, dass seine Eltern ernsthaft erwägen, zu viert eine Weltreise mit dem Segelschiff zu machen. Ob sie sich ihren Traum erfüllen? Was wird dann aus ihm und Pippa? Er bespricht sich mit Lou. Clarissa zieht also allein los, entdeckt die Millionenbeute und gerät wenig später in die Hände der Verbrecher. Ob ihre Freunde rechtzeitig kapieren, dass sie mit ihrem Verdacht recht hatte? Können die Pfefferkörner in ihrem letzten gemeinsamen Fall die Verbrecher stellen und Clari befreien?

Dieses Thema im Programm: Das Erste | 15.01.2022 | 08:50 Uhr