Folge 222: Stolpersteine Sendedatum: 15.01.2022 08:50 Uhr Als Lou und ihre Klassenkameradin Tali eines Morgens die Sporthalle betreten, prangt ein riesiger, mit Kreide gemalter Davidstern an der Mattenwand – und Talis Namen in seiner Mitte.

Die beiden Mädchen können ihn gerade noch wegwischen, bevor ihre Mitschüler eintreffen; aber für sie steht fest: jemand wollte, dass bekannt wird, dass Tali Jüdin ist. Dabei hatte sie gerade noch mit ihrer Familie in der Synagoge ihre BatMizwa gefeiert und ihrer Großmutter versichert, dass sie ihre Kette mit dem Davidstern in der Öffentlichkeit nicht tragen würde...

Doch es kommt noch schlimmer: in der Nacht schmeißen Unbekannte einen geklauten Stolperstein in ihr Zuhause – und Tali fühlt sich plötzlich selbst auf dem Schulweg nicht mehr sicher. Die Pfefferkörner versuchen, Tali zu beschützen und ermitteln fieberhaft: Haben die Muslime in der Klasse plötzlich ein Problem mit ihr? Gibt es rechtsradikale Jugendliche im Umfeld? Und wer hat das Foto in Umlauf gebracht, das Tali vor der Synagoge zeigt?

Dieses Thema im Programm: Das Erste | 15.01.2022 | 08:50 Uhr