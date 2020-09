Sendedatum: 24.11.2018 09:20 Uhr

Folge 185: Die Aal-Mafia

Folge 185: Die Aal-Mafia Pfefferkörner - 05.09.2020 09:20 Uhr Alice gerät in eine Verfolgungsjagd und wird in eine angebliche Tier-Befreiungs-Aktion verwickelt. Kurz darauf ist Alice verschwunden.







4,43 bei 211 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Alice gerät in eine Verfolgungsjagd und wird von Greencat Maxi in eine angebliche Tier-Befreiungsaktion verwickelt. Sie soll einen Rucksack verstecken, aber soll bloß nicht reingucken. Doch Alice‘ Neugier siegt: in dem Rucksack sind zwei Plastikbeutel mit glitschigen Würmern.

Es handelt sich um Babyaale, wie sich bald herausstellt. Doch so schnell wie Alice die Tiere bekommen hat, sind sie auch schon wieder verschwunden – und kurz darauf auch Alice selbst.

Die Pfefferkörner ahnen: hier stimmt was nicht. Plant Alice an ihrem letzten Tag in Hamburg etwa einen Alleingang?

Erstausstrahlung im Ersten am 24. November 2018, 9.20 Uhr.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Pfefferkörner | 24.11.2018 | 09:20 Uhr