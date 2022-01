Sendedatum: 26.02.2011 08:40 Uhr Folge 95: Der doppelte Dalu

Schock für Themba: Sein Vater wird von der Polizei verhaftet! Dalu steht im Verdacht, seine Papiere zum Wucherpreis an einen Illegalen verkauft zu haben. Sogar Themba zweifelt an seiner Unschuld. Hat sein Vater gelogen und betrogen, um der eigenen Familie in Afrika Geld schicken zu können?

Als die Pfefferkörner den wahren Drahtzieher der Sache finden, schämt sich Themba für seine Zweifel und riskiert Kopf und Kragen beim Versuch, Dalu zu helfen. Zum Glück bewahrt Sophie einen kühlen Kopf und ist zur Stelle, als ihr Freund einen gefährlichen Schritt zu weit geht.

Erstsendung am 26. Februar 2011 um 8.40 Uhr im Ersten.

