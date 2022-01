Sendedatum: 04.12.2010 08:40 Uhr Folge 86: Familienbande

Lina lässt sich von Sophie ein neues Styling für das Treffen mit Rasmus verpassen, und ausgerechnet jetzt verlangt ihr Vater, dass sie für ihn auf Taufbaby "Otto" aufpassen soll. Drei Stunden soll Lina babysitten. Aber kaum, dass Otto ein paar Minuten in ihrer Obhut ist, wird er entführt!

Ein künstlicher Fingernagel führt sie auf die Spur von Nageldesignerin Mandy, die das Baby nur für ein paar Stunden geliehen hat, um es vor ihrem Exfreund, von dem sie Alimente erschwindelt hat, als ihr eigenes auszugeben. Gebeutelt von Liebeskummer hatte sie gehofft, ihn durch die Babylüge wieder an sich zu binden. Aber Lügen haben kurze Beine, Mandy fliegt auf und gerät in Panik. Als sie von den Pfefferkörnern ein Lösegeld verlangt, spitzt sich die Situation dramatisch zu. Das Leben von Baby Otto scheint in Gefahr.

Die Pfefferkörner versuchen alles, um ihn in Sicherheit zu bringen und zögern auch nicht Mandys verkorkstes Liebesleben in Ordnung zu bringen.

Erstsendung am 4. Dezember 2010 um 8.40 Uhr im Ersten.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Die Pfefferkörner | 04.12.2010 | 08:40 Uhr