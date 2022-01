Sendedatum: 27.06.2009 08:40 Uhr Folge 77: Schutzgeld

Karol bekommt es mit zwei gefährlichen chinesischen Schutzgeld-Erpressern zu tun, die eine Aussage von ihm vor Gericht verhindern möchten. Einen der beiden Chinesen hatte Karol bei der Polizei identifizieren können, als er die Scheibe eines Restaurants zerschlug. Doch obwohl die Schutzgeld-Erpresser sich als Mitglieder der chinesischen Mafia erkennen geben und Karol massiv bedrohen, lässt er sich zunächst nicht einschüchtern.

Erst als die Erpresser ihre Drohungen auf Karols Eltern und Yeliz ausweiten, bekommt es Karol mit der Angst zu tun. Er möchte auf keinen Fall, dass den Menschen etwas passiert, die er am meisten liebt. Um niemanden in Gefahr zu bringen, vertraut er sich nicht einmal den anderen Pfefferkörnern an.

Als Karol vor Gericht tatsächlich die Aussage zurückzieht, wird Yeliz misstrauisch und schafft es, Karol wieder Mut zu machen. Denn die beiden Chinesen scheinen nicht wirklich zur Mafia zu gehören. Karol, die anderen Pfefferkörner und vor allem die kleine Marie wagen eine gefährliche Aktion, um die Erpresser auf frischer Tat zu ertappen.

