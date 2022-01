Sendedatum: 23.05.2009 08:40 Uhr Folge 72: Maries Alleingang

Halloween steht bevor und die Pfefferkörner freuen sich auf eine schaurige Vampir-Party im Hauptquartier. Nur Marie ist stinksauer, weil Laurenz sie nicht dabeihaben möchte.

Maries schlechte Laune steigert sich sogar, als sie im Schuppen des elterlichen Teekontors einen alten Mann verletzt vorfindet, der urplötzlich wieder verschwunden ist, als sie ihn ihren Eltern zeigen will. Marie findet, dass der alte Mann aussah wie Black Eye Moody aus Harry Potter, aber niemand will ihr glauben.

Kurz entschlossen geht Marie im Alleingang der Sache nach und gerät in eine abenteuerliche Geschichte hinein, in deren Mittelpunkt ein vor 30 Jahren gesunkenes Schiff im Hafen steht. Wie sich herausstellt, ist der alte Mann ein ehemaliger Taucher, der um ein gefährliches Geheimnis weiß. Dieses Geheimnis bringt nicht nur ihn und Marie in eine lebensgefährliche Situation, sondern auch Maries Eltern.

Erstsendung am 23. Mai 2009 um 8.40 Uhr im Ersten

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Die Pfefferkörner | 23.05.2009 | 08:40 Uhr