Folge 53 - Ein neuer Anfang

Der Start für die 11jährige Lilly in ihrer neuen Heimat Hamburg könnte nicht schlechter sein: Gleich am ersten Schultag bekommt sie von ihren Mitschülern einen Eimer Wasser über den Kopf. Und dann wird ihr auf der Schultoilette auch noch von zwei Computerdieben ihr Hund Feline entführt, die den Hund als Druckmittel behalten wollen, damit Lilly nichts der Polizei verrät.

Nur gut, dass sie schnell Freunde findet, die ihr helfen wollen.

Laurenz, der Patensohn von Lillys Vater, dessen achtjährige Schwester Marie und die Mitschüler Yeliz und Karol brennen darauf, den Hund zu befreien und die Computerdiebe ihrer gerechten Bestrafung zuzuführen. Doch als es Streit zwischen Karol und Yeliz gibt, wie man am besten den Fall löst, gehen Jungs und Mädchen getrennte Wege.

Lilly, Yeliz und Marie versuchen über eine Verwanzungsaktion in der Wohnung des einen Computerdiebes herauszufinden, wo der Hund versteckt ist. Karol und Laurenz wollen im elterlichen Geschäft des Computerklauers einen wertvollen Koi-Karpfen stehlen, um ein Druckmittel für ein Tauschgeschäft zu haben.

Beide Aktionen verlaufen nicht so wie geplant, aber immerhin erhalten sie getrennt voneinander einen entscheidenden Hinweis zu dem Aufenthaltsort von Lillys Hund: dem Containerlager im Hamburger Hafen. Doch Karols und Laurenz Befreiungsaktion geht gründlich schief. Die Computerdiebe sperren sie in einen Container ein und Laurenz gerät in Lebensgefahr, weil er sein Asthmaspray verliert. Die Rettung naht in Gestalt von Lilly, Yeliz und Marie, die in einer dramatischen Aktion mit Hilfe eines Wasserschlauchs die Diebe unschädlich machen und die Jungs und Feline befreien.

Die Polizei braucht die Täter nur noch einzusammeln. Und die fünf jungen Spürnasen bekommen gleich einen neuen Spitznamen verpasst: Die Pfefferkörner!

